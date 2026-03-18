vis guidonia nel mirino ma non ci saranno due big

Il Vis, squadra di Guidonia, punta alla quarta vittoria consecutiva nella partita di sabato alle 14:30. La sfida si svolgerà a Guidonia, ma non saranno presenti due giocatori considerati big. La squadra cerca di mantenere il ritmo dopo un anno e mezzo senza successi di fila. La gara è importante per il proseguimento del campionato.

Ingranare la quarta, vittoria consecutiva, un anno e mezzo dopo l’ultima volta. È ambizioso l’obbiettivo biancorosso in vista della gara di sabato alle 14:30 a Guidonia. Ambiziosa come la mentalità che è riuscito a trasmettere mister Stellone nei suoi tre anni a Pesaro. Né lui né la piazza si accontentano ormai più nemmeno di una vittoria contro la Ternana, considerata fin troppo sofferta visto l’ora abbondante di gioco in superiorità numerica. Un successo, quello casalingo contro le Fere, ottenuto trent’anni dopo l’ultima volta; costato la panchina a Liverani, sostituito ad interim dall’allenatore rossoverde dell’Under 17 Lito Fazio. Alla Vis l’1 a 0 rifilato alla Ternana ha invece permesso di agguantare la salvezza aritmetica con un mese e mezzo d’anticipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Vis, Guidonia nel mirino. Ma non ci saranno due bigSenza Pucciarelli e Paganini squalificati ma con un obiettivo ben chiaro: vincere la quarta partita consecutiva e salire ancora. Arbitrerà Aldi di Lanciano. ilrestodelcarlino.it

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