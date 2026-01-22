Calciomercato Napoli caccia aperta agli esterni | Maldini resta il primo nome ma nel mirino ci sono due nomi clamorosi

Il calciomercato del Napoli si concentra sull’acquisto di esterni, con Maldini ancora in pole position. Tuttavia, la società sta valutando anche altri profili come Boga e Sancho, in seguito all’infortunio di Neres. La dirigenza napoletana accelera le trattative per rafforzare la rosa e affrontare con più soluzioni il prosieguo della stagione. La ricerca di rinforzi punta a garantire qualità e profondità al reparto offensivo.

