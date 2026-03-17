Vis settimana complicata causa infortuni A Guidonia Stellone ne deve cambiare sei

La squadra di Vis affronta una settimana difficile a causa di numerosi infortuni. A Guidonia, l’allenatore Stellone è chiamato a sostituire sei giocatori, mentre cerca di mantenere invariato il risultato delle ultime partite. La partita è prevista per sabato alle 14:30 e si giocherà a Guidonia. La formazione biancorossa si prepara a dover affrontare questa sfida con molte assenze.

Cambiare uomini, prestazione ma non il risultato. È questo l’obbiettivo biancorosso in vista della gara di sabato alle 14:30 a Guidonia. Dopo le due gare di contenimento contro Juventus Next Gen e Ternana in casa Vis la volontà è quella di tornare a dominare il gioco. Stellone lo proverà a fare nonostante le tante assenze. Sei i titolari mancanti. In difesa oltre a Ceccacci, che ne avrà ancora per qualche settimana a causa di un problema al flessore, sarà probabilmente indisponibile anche Primasso. Contro la Ternana è uscito dopo mezz’ora per un problema al flessore. Oggi gli esami. Contrattura o stiramento le opzioni già anticipate da Stellone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis, settimana complicata causa infortuni. A Guidonia Stellone ne deve cambiare sei Articoli correlati Leggi anche: Vis, Stellone suona la carica. Al Benelli bussa il Forlì Vis Pesaro-Forlì: Stellone, sfida cruciale per il campionato e rinforzi mirati in vista del salary cap.Vis Pesaro si prepara ad affrontare il Forlì stasera alle 20:30 allo stadio Tonino Benelli in una partita che apre un ciclo di impegni ravvicinati e... Approfondimenti e contenuti su Guidonia Stellone Vis, settimana complicata causa infortuni. A Guidonia Stellone ne deve cambiare seiCambiare uomini, prestazione ma non il risultato. È questo l’obbiettivo biancorosso in vista della gara di sabato alle 14:30 a Guidonia. Dopo le due gare di contenimento contro Juventus Next Gen e ... msn.com Vis, a complicated week due to injuries. In Guidonia, Stellone has to replace six players.Many starters will be missing on Saturday (14,30pm) in an important playoff match. Primasso also won't make it. sport.quotidiano.net