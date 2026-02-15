Reggio Emilia | educazione finanziaria per contrastare la violenza economica sulle donne
A Reggio Emilia, il Comune ha deciso di organizzare corsi di educazione finanziaria dopo aver rilevato un aumento dei casi di violenza economica sulle donne. Questi incontri mirano a dare alle donne strumenti pratici per gestire meglio le proprie finanze e riconoscere situazioni di sfruttamento. Ogni sessione prevede anche testimonianze dirette di donne che sono riuscite a uscire da situazioni di controllo economico.
Violenza economica sulle donne: Reggio Emilia avvia un ciclo di educazione finanziaria per rompere il silenzio. Reggio Emilia ha ospitato giovedì un importante seminario organizzato da Cna, che ha messo in luce la violenza economica come una forma insidiosa di abuso spesso sottovalutata. L’iniziativa, intitolata “Libere di scegliere, consapevoli per decidere”, ha visto esperti e professionisti confrontarsi sull’importanza dell’educazione finanziaria come strumento di prevenzione e di emancipazione femminile. La dote, radice storica del controllo economico. Il seminario ha aperto con un’analisi storica della condizione femminile e delle sue difficoltà economiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
“Contrastare la violenza economica significa restituire libertà alle donne”: il convegno regionale a palazzo Imperiale
