Asmau scompare a Milano dopo una settimana di lavoro in un locale vicino piazza Duomo | ricerche in corso

Asmau Abdul Nasir, quasi 21 anni, è scomparsa a Milano lunedì 19 gennaio 2026, dopo aver concluso il suo turno di lavoro in un ristorante vicino a piazza Duomo. La giovane, originaria di Casazza (Bergamo), è attualmente oggetto di ricerche da parte delle autorità. Le forze dell’ordine stanno eseguendo tutte le verifiche necessarie per rintracciarla e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

