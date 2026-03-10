Al teatro Cavallerizza si svolge un evento dedicato agli appassionati di vino e musica in vinile, con la presenza di un noto giornalista. L’evento, che si tiene in un’epoca dominata dallo streaming, propone un ritorno ai piaceri tradizionali, offrendo agli ospiti la possibilità di degustare vini selezionati e ascoltare dischi in vinile. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a esperienze sensoriali autentiche.

Nell’epoca dello streaming e degli algoritmi, c’è un festival che mette al centro due piaceri analogici del passato: vino e vinili. Si chiama ‘Vyni’ e il 18 e 19 aprile tornerà nel cuore di Reggio Emilia con la sua formula ormai riconoscibile: musica di ricerca, cultura del vinile e degustazioni diffuse tra piazze e vie del centro storico. Dopo una seconda edizione che ha portato oltre 20mila persone in città e più di 12mila degustazioni, il festival rilancia confermando le stesse location e ampliando la proposta. Piazza San Prospero, dove tre anni fa è nata l’idea stessa di ‘Vyni’, tornerà a essere il cuore del festival con la San Prospero Wine Court, dedicata alle degustazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vino e vinili, si alzi il sipario. C’è Sofri alla Cavallerizza

