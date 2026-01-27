Erbazzone Igp ora è davvero fatta | Entro febbraio diventerà ufficiale Nessuno si è opposto all’iter in Ue

L’Erbazzone Igp sta per ottenere il riconoscimento ufficiale come prodotto Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Entro febbraio, il processo in Ue sarà completato, confermando la sua qualità e tradizione. Questa certificazione valorizza l’eredità gastronomica locale, garantendo autenticità e tutela del prodotto. Un passo importante per la difesa delle eccellenze regionali nel mercato europeo.

Ora è fatta per davvero. "Entro la fine di febbraio, l’ Erbazzone Reggiano diventerà ufficialmente il 45esimo prodotto Dop e Igp dell’ Emilia-Romagna ". Ad annunciarlo sono il presidente della Regione, Michele de Pascale e l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi che specificano come "la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea senza che siano state presentate osservazioni o opposizioni da parte di altri Stati membri o soggetti interessati; un passaggio decisivo, preludio alla registrazione definitiva e all’ingresso dell’Erbazzone tra le eccellenze a Indicazione geografica protetta ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

