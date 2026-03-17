Vinicius elimina il Manchester City nei quarti il Real Madrid aspetta il Bayern Monaco
Vinicius ha segnato il gol che ha eliminato il Manchester City negli ottavi di finale di Champions League. Durante la partita, l’attaccante brasiliano ha causato l’espulsione di Bernardo Silva, portando a un rigore decisivo per il Real Madrid. Ora, nei quarti, il club spagnolo affronterà il Bayern Monaco. La sfida tra le due squadre è programmata per le prossime settimane.
L'attaccante brasiliano provoca l'espulsione di Bernardo Silva e il rigore che indirizzano il ritorno degli ottavi di Champions. Finisce 1-2, di Haaland la rete dell'orgoglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una selezione di notizie su Manchester City
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