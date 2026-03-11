Stasera si gioca una delle partite più attese di questa stagione di Champions League tra il Real Madrid e il Manchester City. La sfida si svolge allo stadio di Madrid e mette di fronte due delle squadre più forti del torneo. Entrambe le formazioni cercano una vittoria che potrebbe essere decisiva per il passaggio ai quarti di finale. Gli appassionati sono pronti a seguire ogni momento dell'incontro.

Calcisticamente parlando è un peccato che una tra Real Madrid e Manchester City esca dalla Champions League così presto. Stasera si affronteranno nella gara di andata degli ottavi di finale; il ritorno è previsto per martedì 17 marzo e dopo quel giorno la Champions inevitabilmente perderà una delle candidate alla vittoria finale. Un bene per le altre squadre, meno per lo spettacolo.

La super sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City stasera promette gol e spettacolo

