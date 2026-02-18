Morto Vincenzo D'Agostino il ricordo di D'Alessio e Da Vinci | Il poeta dell'amore ci ha lasciati in silenzio
Vincenzo D’Agostino è morto, e il suo decesso ha lasciato un vuoto nel panorama musicale napoletano. La causa è stata una grave malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi. Il poeta dell’amore, come lo chiamavano, aveva scritto testi per artisti come Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Gigi Finizio e Andrea Sannino. I colleghi ricordano con affetto le sue parole che hanno fatto innamorare intere generazioni.
Vincenzo D’Agostino: “Ho scritto quasi 3600 canzoni. Mon amour di D’Alessio ha venduto quasi 11 milioni di copie”#D'Agostino-Musica || Vincenzo D’Agostino ripercorre i suoi 40 anni di carriera musicale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
