Morto Vincenzo D'Agostino il ricordo di D'Alessio e Da Vinci | Il poeta dell'amore ci ha lasciati in silenzio

Il mondo della musica napoletana ricorda Vincenzo D'Agostino, paroliere che ha scritto canzoni per Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, Gigi Finizio e Andrea Sannino, tra gli altri. Ecco come gli hanno reso omaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

È morto Vincenzo D’Agostino, addio al paroliere di “Rossetto e caffè” e dei successi di Gigi D’Alessio. Sal Da Vinci: “Il poeta dell’amore ci ha lasciato senza fare rumore”Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a causa di problemi di salute che lo avevano colpito negli ultimi mesi.

Vincenzo D’Agostino: “Ho scritto quasi 3600 canzoni. Mon amour di D’Alessio ha venduto quasi 11 milioni di copie”#D'Agostino-Musica || Vincenzo D’Agostino ripercorre i suoi 40 anni di carriera musicale.

