A quasi cinque anni dalla morte di Raffaella Carrà, il 5 luglio 2021, si conoscono ora i dettagli sul patrimonio immobiliare lasciato dalla cantante e showgirl. Tra le proprietà si trovano ville di lusso e conti milionari, tutti ereditati dal figlio adottivo. Le informazioni riguardano le sue ricchezze e le sue proprietà immobiliari, ora al centro di discussioni pubbliche.

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta il 5 luglio 2021, emergono i dettagli definitivi sul suo patrimonio immobiliare. Le carte del catasto rivelano ora con chiarezza chi sia il proprietario delle storiche residenze della Regina della tv italiana: la lussuosa villa all’Argentario e lo sfarzoso appartamento romano nel quartiere di Vigna Clara. Il titolare del patrimonio è Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, individuato pubblicamente solo di recente nell’ambito di un contenzioso giudiziario contro una società spagnola. L’uomo, che per anni è stato lo storico collaboratore e segretario della Carrà, ha ricevuto per successione testamentaria un patrimonio da milioni di euro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ville da sogno e conti milionari: ecco l’immenso patrimonio di Raffaella Carrà ereditato dal figlio adottivo

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