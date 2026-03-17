Raffaella Carrà spunta figlio adottivo | segretario e manager è ferrarese Erede universale del patrimonio

A 17 marzo 2026, si diffonde la notizia che Raffaella Carrà avrebbe un figlio adottivo, un uomo di Ferrara che fa da segretario e manager. La famiglia dell’artista sarebbe composta anche da questa persona, considerata l’erede universale del patrimonio. La notizia si aggiunge alle informazioni sulla vita privata della cantante, nota per il suo ruolo di icona pop internazionale.

Ferrara, 17 marzo 2026 – Icona pop globale ma anche attenta custode della sua vita privata, Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo, Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la ‘ Arcoiris edizioni musicali ’ di cui è il titolare, già segretario personale e manager della conduttrice, autrice, showgirl morta il 5 luglio 2021 all’età di 78 anni per una malattia rimasta segreta fino all’ultimo. E proprio in città sono tanti a ricordare l’amico Gian Luca ’Bulzo’, figura storica, assieme ai genitori, del ristorante ’ Al Sgnadur’, poi la carriera come guardia del corpo, da Miss Italia a Sanremo, da Megan Gale a Eva Herzigova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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