Negozio abusivo a Lecce | sequestrati 100 metri quadrati denunciato il titolare

Nel corso di attività di controllo del territorio a Lecce, i Carabinieri hanno sequestrato un negozio abusivo di 100 metri quadrati e denunciato il titolare. L’intervento fa parte delle operazioni volte a contrastare l’abusivismo commerciale e la concorrenza sleale nella zona, contribuendo a tutelare il mercato legale e i diritti degli operatori economici rispettosi della legge.

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Lecce per il contrasto all'abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, nella mattinata di oggi i militari della stazione di Lecce Santa Rosa hanno segnalato alla competente autorità giudiziaria un 60enne leccese, già noto alle forze dell'ordine, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse. L'attività di polizia giudiziaria trae origine da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico.

