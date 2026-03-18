VILLARICCA | canile lager e…social 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzo

A Villaricca, un canile lager è stato scoperto in un palazzo, dove 26 barboncini toy sono stati sequestrati sul solaio. I cani, spesso confusi con peluche, vivono in condizioni di sfruttamento e degrado, nascoste dietro video che ne mostrano un’immagine diversa. Le autorità hanno intervenuto dopo aver scoperto il luogo e aver accertato le condizioni di detenzione.

Dietro i video teneri, un sistema di sfruttamento e degrado. Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere facilmente confusi con dei pelouche. I carabinieri ne hanno trovati 26, in un canile costruito abusivamente sul solaio di un palazzo di Villaricca. Non parliamo di una struttura improvvisata, di qualche palo di legno e di una tettoia, ma di un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati. Un dedalo di ambienti costruito senza l’ombra di un’autorizzazione, per l’allevamento ma anche come vetrina per i numerosi clienti catturati sui social. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - VILLARICCA: canile lager e…social. 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzo Articoli correlati Villaricca, canile lager sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato il “titolare”Venticinque barboncini toy, molti dei quali cuccioli, sono stati sequestrati dai Carabinieri in un canile abusivo realizzato sul solaio di un palazzo... Canile lager a Ercolano, animali in gabbia tra gli escrementi: quelli morti gettati nell’immondiziaLa guardia di finanza ha scoperto un canile abusivo a Ercolano: era stato realizzato in una serra. Approfondimenti e contenuti su VILLARICCA canile lager e social 26... Canile-lager scoperto dalla Finanza: 40 animali in gabbie anguste e lasciati senza cibo. Scatta la denunciaIl conducente del furgone aveva dichiarato ai militari di non avere i documenti di trasporto dell'animale, per cui gli agenti gli hanno chiesto di accompagnarli al suo domicilio. Vicino all'abitazione ... ilgazzettino.it Scoperto canile-lager nel veronese, salvati 40 animaliIl controllo a un furgone, nel quale era a bordo un cane emaciato e in cattive condizioni ha condotto alla scoperta di un canile-lager alla periferia di Bussolengo (Verona) da parte della Guardia di ... rainews.it