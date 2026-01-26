Canile lager a Ercolano animali in gabbia tra gli escrementi | quelli morti gettati nell'immondizia
La Guardia di Finanza ha scoperto un canile abusivo a Ercolano, allestito in una serra e gestito irregolarmente. Gli agenti hanno trovato numerosi animali rinchiusi in condizioni precarie, tra escrementi e gabbie sovraffollate, con alcuni morti abbandonati nell’immondizia. Il responsabile, un 25enne, è stato denunciato per maltrattamenti e gestione illegale di animali. Un intervento che evidenzia l’importanza del rispetto delle norme sulla tutela animale.
La guardia di finanza ha scoperto un canile abusivo a Ercolano: era stato realizzato in una serra. Denunciato 25enne.
