Villaricca canile abusivo sul solaio | sequestrati 26 barboncini toy

A Villaricca è stato scoperto un canile abusivo situato sul solaio di un edificio. Durante l’operazione sono stati sequestrati 26 cani di razza barboncino toy, alcuni venduti a un prezzo che arrivava fino a 1200 euro. L’allevatore responsabile è stato denunciato per aver gestito l’attività senza autorizzazioni ufficiali.

Canile abusivo scoperto a Villaricca: sequestrati 26 barboncini toy venduti fino a 1200 euro. Denunciato l’allevatore. Un allevamento abusivo di cani è stato scoperto dai carabinieri a Villaricca, dove 26 barboncini toy erano detenuti all’interno di un canile realizzato sul solaio di un palazzo. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non si trattava di una sistemazione improvvisata. Gli investigatori hanno infatti accertato la presenza di una struttura in muratura composta da gabbie recintate, alcune delle quali dotate anche di lampade riscaldanti per i cuccioli appena nati. Secondo quanto emerso, l’intero impianto sarebbe stato realizzato senza le necessarie autorizzazioni, nonostante l’attività venisse pubblicizzata sui social. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Villaricca, canile abusivo sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy Articoli correlati Villaricca, canile lager sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato il “titolare”Venticinque barboncini toy, molti dei quali cuccioli, sono stati sequestrati dai Carabinieri in un canile abusivo realizzato sul solaio di un palazzo... VILLARICCA: canile lager e…social. 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzoDietro i video teneri, un sistema di sfruttamento e degrado Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere... Villaricca, allevamento di cani abusivo su un solaio: sequestrati 26 barbonici, titolare denunciato Altri aggiornamenti su Villaricca canile abusivo sul solaio... Argomenti discussi: MELITO. All’IC Falcone-Guarano di Melito di Napoli la presentazione del volume L’invenzione della Felicità di Benedetta Gargano in occasione della Giornata Internazionale della Felicità. Villaricca, canile lager sul solaio: 26 barboncini toy sequestrati.VILLARICCA – Dietro i video teneri e patinati pubblicati su TikTok, c’era un inferno. Un canile lager costruito abusivamente sul solaio di un palazzo, dove 26 barboncini toy venivano allevati e messi ... marigliano.net Scovato canile abusivo, salvi ventisei barboncini toyErano in un canile costruito sul solaio di un palazzo di Villaricca i ventisei barboncini toy scoperti dai carabinieri stamattina. Non una struttura improvvisata ma un complesso in muratura di gabbi ... rainews.it