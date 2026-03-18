Una frana improvvisa ha causato scompiglio in Calabria, costringendo alcune famiglie a lasciare le proprie abitazioni. La regione continua a essere colpita da condizioni meteorologiche avverse, con piogge intense e raffiche di vento che hanno peggiorato le criticità già presenti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e mettere in sicurezza le zone interessate.

La Calabria torna a fare i conti con una nuova ondata di maltempo, tra piogge intense, raffiche di vento e criticità diffuse. Nelle ultime ore si sono registrati allagamenti, frane ed esondazioni, con decine di interventi dei soccorritori in tutta la regione. Il bilancio più pesante arriva dal Cosentino, in particolare a Crosia, dove circa ottanta persone sono state evacuate dal centro storico. A causare l’allontanamento è stata una frana che ha colpito l’area delle case popolari, mettendo a rischio la sicurezza degli edifici. Lo smottamento si è verificato dopo ore di precipitazioni su un terreno già saturo d’acqua. Per precauzione, le autorità hanno disposto l’evacuazione immediata delle famiglie residenti nella zona più esposta, mentre proseguono le verifiche sulla stabilità del versante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Viene giù tutto”. Frana improvvisa, terrore in Italia: famiglie in fuga

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