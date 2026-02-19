Frana tutto Terrore in Italia famiglie intere in fuga dalle proprie case

Una frana ha travolto un’area residenziale in Italia, costringendo molte famiglie a lasciare le proprie case. La pioggia intensa e il vento forte hanno indebolito il terreno, provocando il crollo di alcune abitazioni e creando un movimento di terra che ha bloccato le vie di accesso. La paura cresce tra i residenti, che temono ulteriori smottamenti. La zona rimane isolata, e i soccorritori cercano di valutare i danni e mettere in sicurezza l’area. La situazione resta critica nel cuore della notte.

Il buio della notte era diventato un muro di rumore, una sinfonia sorda di pioggia battente e raffiche di vento che scuotevano i vetri. In un attimo, il suono della natura ha cambiato tono, trasformandosi nel boato sinistro della terra che si spacca e del cemento che cede sotto il peso di un fango invisibile. Le pareti hanno tremato e il pavimento sembrava non essere più un approdo sicuro, ma una superficie sospesa sull'abisso. In pochi minuti, il calore delle stanze private è stato sostituito dal blu gelido dei lampeggianti e dalle voci concitate dei soccorritori, mentre decine di persone si ritrovavano in strada con addosso solo l'essenziale, costrette ad abbandonare i propri ricordi a causa di una minaccia che veniva dal sottosuolo.

Famiglie intere stanno cercando di recuperare quel poco che resta dalle loro case prima che sia troppo tardi. L'emergenza a Niscemi coinvolge circa 1.

Frana Niscemi, cos'è successo e perché emergenza non è finita/ L'allarme: in Sicilia a rischio 9 comuni su 10. Frana Niscemi, due abitanti a Verissimo raccontano cos'è successo due settimane fa. La situazione in Sicilia, perché emergenza non è ancora finita.

La frana di Niscemi. Palazzo crolla nel precipizio. Terrore nella zona rossa. L'edificio di tre piani si trovava sul ciglio dello smottamento: era disabitato. La pioggia non dà tregua, i geologi: Potrebbero precipitare altre abitazioni. NISCEMI (Caltanissetta) La pioggia non.

La frana nel quartiere San Nicola, a Belvedere Marittimo. Il sindaco firma l'ordinanza di sgombero dopo il sopralluogo tecnico: "Danni ingenti" in tutto il territorio comunale.

Dal cambiamento climatico ignorato al dissesto idrogeologico, dalla politica che se ne frega alle burocrazie locali che non spendono i soldi. Difficile trovare qualcosa che racconti meglio della frana di Niscemi tutto il peggio del nostro Paese.