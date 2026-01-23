Viene giù tutto Crolla l’intera palazzina terrore in Italia | poi la scoperta shock

Una notte di paura a Casoria, dove un edificio è improvvisamente crollato, lasciando la comunità sotto shock. Il forte boato e il successivo crollo hanno causato grande preoccupazione, con i soccorritori impegnati a gestire la situazione e a mettere in sicurezza l’area. Un evento che ha evidenziato la vulnerabilità delle strutture e l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica.

Il boato, poi il silenzio irreale di una fuga necessaria e infine lo schianto. Casoria ha vissuto una notte di terrore puro, sospesa tra la prontezza dei soccorsi e il disastro sfiorato per un soffio. Erano circa le prime ore del mattino quando un intero edificio, situato nel cuore della cittadina in provincia di Napoli, ha ceduto strutturalmente, accartocciandosi su se stesso. Solo il tempismo dei Vigili del Fuoco ha evitato la strage: lo stabile era stato infatti sgomberato appena pochi minuti prima del collasso fatale. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, quando un rumore sordo e inquietante ha squarciato la routine dei residenti tra via Marconi e via Cavour.

