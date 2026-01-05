united cup 2026 fritz si salva contro munar e usa ai quarti di finale grazie al doppio misto spagna eliminata

Gli Stati Uniti si qualificano ai quarti di finale della United Cup 2026, sconfiggendo la Spagna alla RAC Arena di Perth. La squadra americana, campione in carica, ha superato gli avversari grazie alla vittoria di Fritz e al successo nel doppio misto. La Spagna, priva di alcuni top player come Alcaraz e Badosa, termina così il suo percorso nel torneo.

USA ai quarti di finale della United Cup 2026. E' questo il responso che arriva dalla RAC Arena di Perth (Australia), dove è andata in scena la sfida tra la formazione americana, campione in carica, e la Spagna, priva di Carlos Alcaraz e di Paula Badosa. Era un confronto senza ritorno per gli iberici, sconfitti a sorpresa dagli argentini all'esordio nel Gruppo A. L'inizio era stato promettente, vista l'inattesa vittoria di Jessica Bouzas Maneiro contro Coco Gauff. L'iberica, reduce da una stagione 2025 da record, culminata con il miglior ranking in carriera (n. 40), il primo ottavo di finale Slam a Wimbledon e i primi quarti di finale WTA 1000 a Montreal, si è imposta con autorità contro la n.

