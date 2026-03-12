Viareggio Cup | 0-0 a Fossone tra Westchester e LND

Nella serata di mercoledì 11 marzo 2026, lo stadio Duilio Boni di Fossone ha accolto la partita tra il Westchester United e la Rappresentativa LND, valida per la seconda giornata della settima edizione della Viareggio Cup Women’s. La gara si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La sfida ha visto le due squadre affrontarsi sul campo in un match senza reti.

Lo stadio Duilio Boni di Fossone ha ospitato ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026, l’incontro tra il Westchester United e la Rappresentativa LND valido per la seconda giornata della settima edizione della Viareggio Cup Women’s. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, risultato che riflette una partita equilibrata dove entrambe le formazioni hanno avuto occasioni ma non sono riuscite a concretizzare i tentativi in gol. L’evento sportivo si inserisce in un contesto più ampio di promozione del calcio femminile nel territorio apuano, dove il match ha la presenza di numerosi addetti ai lavori in tribuna, segnalando un interesse istituzionale e tecnico verso lo sviluppo dell’attività calcistica femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio Cup: 0-0 a Fossone tra Westchester e LND Articoli correlati Iniziata la Viareggio CupDopo la finale dello scorso anno, lo stadio dei Pini è tornato a ospitare anche la partita inaugurale della Viareggio Cup che purtroppo a causa del... Juniores alla Viareggio Cup. Un debutto con pareggioUyss New York 1 Lucchese 1 UYSS NEW YORK: Munoz, Serna, (43’ st Sosa), Nitkin (31’ st Guardascione), Kathia, (43’ st Nitchell) Bruno (19’ st Moran),... Una raccolta di contenuti su Viareggio Cup 0 0 a Fossone tra... Temi più discussi: I risultati della 2ª giornata del gruppo A; L’Under 18 vince il secondo turno della Viareggio Cup: UYSS New York battuto 6-0; Calcio giovanile, è partita la Viareggio-Cup: Fiorentina e Sassuolo a valanga; Viareggio Women’s Cup, la Rappresentativa U20 conquista il pass per finale con la Juventus Primavera. Viareggio Cup, sei squadre già agli ottavi: c’è anche la juniores della LuccheseeIl 3-0 al Signa apre le porte ai rossoneri al turno successivo. La finale femminile è Juventus - Rappresentativa Lnd ... luccaindiretta.it Viareggio Cup: ecco la situazione del girone della Fiorentina FemminileNel 7° Viareggio Women’s Cup la Juventus vince ancora e 'condanna' la Fiorentina. Dopo il successo per 3-0 di ieri sulle viola, i bianconeri si sono ripetuti ... firenzeviola.it Viareggio Cup - facebook.com facebook ª Il calendario delle partite del Genoa U18 - Lunedì 9 marzo | Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15) - Mercoledì 11 marzo | Lerici (SP) - località Falconara / Campo sportivo “Bi x.com