Durante la Viareggio Cup, la Pistoiese ha battuto il Genoa con una prestazione convincente. La partita si è svolta sui campi della manifestazione, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio giovanile. I giovani della Pistoiese sono riusciti a conquistare la vittoria, lasciando il segno sul risultato finale. La competizione continua con altre sfide tra le squadre partecipanti.

Sui campi della Viareggio Cup gli ‘olandesini’ della Valdinievole, alias i ragazzi della Pistoiese, confezionano la più grossa sorpresa degli ottavi di finale, superando il Genoa (3-1), campione in carica: un colpo magistrale che ha scosso il palinsesto della manifestazione, arricchito sì da due punteggi inusuali (un 9-0 e un 7-0) ma anche da un grande equilibrio dato che il 50% delle partite in programma, quattro su otto, sono finite in parità e per decidere chi accedeva ai quarti sono stati calciati i rigori. E da questo punto di vista, ha rischiato molto la Fiorentina – che non vince il torneo di Viareggio. dal secolo scorso, anno di grazia 1992 – in quanto per superare i ragazzi della Costa d’Avorio ha avuto bisogno dei tiri dal dischetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio Cup "arancione". La Pistoiese stende il Genoa

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