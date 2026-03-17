Viareggio Cup passano Fiorentina Pistoiese e Spezia E nei quarti sarà derby toscano

Nelle partite degli ottavi della Viareggio Cup, sono passate la Fiorentina, la Pistoiese e lo Spezia. Le gare si sono svolte a Viareggio, in provincia di Lucca, il 17 marzo 2026. Nei quarti di finale, si affronteranno due squadre toscane in un derby che si preannuncia acceso. La competizione vede coinvolte alcune delle principali realtà giovanili italiane e internazionali.

Viareggio (Lucca), 17 marzo 2026 – Si sono disputate le gare degli ottavi di finale della Viareggio Cup, la più importante rassegna internazionale di calcio giovanile, a livello di squadre di club. Faticoso il passaggio ai quarti della Fiorentina, avvenuto ai rigori. Stessa sorte per lo Spezia contro la Lucchese. Ai quarti di finale, che si disputeranno giovedì 19 marzo ci sarà il derby toscano tra Fiorentina e Pistoiese. Ecco i risultati degli ottavi di finale. SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED 3-0 Reti: 21' pt. David (S), 42' David (S); 19' st. rig. Seck (S). FIORENTINA-ACADEMY POTEY KEAHSON 5-2 d.c.r. (1-1) Reti: 2' pt. Mataran (F); 14' st. Contegno (A). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio Cup, passano Fiorentina, Pistoiese e Spezia. E nei quarti sarà derby toscano Articoli correlati Viareggio Cup: senza visto 4 squadre africane. Entrano Lucchese, Pistoiese e Vis PesaroVIAREGGIO – I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si... Conference Cup, De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo passano ai quarti di finaleSi chiude con un bilancio ampiamente positivo e con l’obiettivo centrato per entrambe le formazioni il sabato delle formazioni italiane nel... Contenuti utili per approfondire Viareggio Cup passano Fiorentina... Temi più discussi: Viareggio Cup. La Fiorentina conquista il girone 3: la sintesi del successo sul One Touch; Viareggio Cup: gli accoppiamenti degli ottavi di finale; Viareggio Cup, definiti gli otto qualificati del gruppo A; Viareggio Cup: Mavlon e Uyss New York volano agli ottavi. Viareggio Cup, ai quarti derby Fiorentina-Pistoiese: ecco tutti gli abbinamentiSorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale della Viareggio Cup che propone il derby tutto toscano tra Fiorentina e Pistoiese, che agli ottavi ha eliminato il Genoa campione in carica. La gara,.. firenzeviola.it La Fiorentina U18 passa ai quarti della Viareggio Cup, il commento di CapparellaLa Fiorentina Under-18 ha la meglio soltanto ai calci di rigore dell'Academy Potey, 5-3 come risultato finale dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (gol viola di Mataran). I viola superano il turno e app ... msn.com Nel 2008 per la prima volta la Rappresentativa Serie D agli ottavi della Viareggio Cup grazie a Leonardo Pavoletti, che con quello di ieri ha realizzato 67 gol in Lega Serie A - facebook.com facebook