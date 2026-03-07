Viareggio Cup | senza visto 4 squadre africane Entrano Lucchese Pistoiese e Vis Pesaro

A causa di difficoltà nel rilascio dei visti di uscita, quattro squadre africane non parteciperanno alla Viareggio Cup. Nel frattempo, sono state ammesse alla competizione tre squadre italiane: Lucchese, Pistoiese e Vis Pesaro. La fase di preparazione per il torneo prosegue con le squadre già arrivate e quelle in attesa di definire il loro ingresso.

VIAREGGIO – I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si abbattono anche sulla 76a Viareggio Cup. Lo rende noto l'organizzazione del torneo viareggino di calcio giovanile. Il comitato organizzatore, si spiega ancora, "ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United". Calcio giovanile, la guerra condiziona anche la Viareggio Cup: forfait di quattro squadre africaneViareggio (Lucca), 7 marzo 2026 – La guerra in Medio Oriente condiziona anche la 76esima edizione della Viareggio Cup, la più importante... Viareggio Cup, sorteggiati i gironi. Le date, le squadre e il programma della Coppa Carnevale 2026Viareggio, 13 febbraio 2026 – Torna puntuale come ogni anno la Viareggio Cup, tradizionale vetrina per il calcio giovanile, giunta alla sua 76esima... Viareggio Cup senza visto 4 squadre.... Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre, le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua, non potrann ...