Viaggio della Memoria 2026 | il 26 gennaio visita online dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau Come iscrivere la tua scuola NOTA MIM

Il Viaggio della Memoria 2026 propone una visita online ai campi di Auschwitz-Birkenau il 26 gennaio, organizzata dal MIUR e dal MEIS. L'iniziativa mira a offrire agli studenti un’esperienza educativa e significativa sui temi della memoria e della Shoah. Le scuole interessate possono iscriversi seguendo le procedure indicate, per partecipare a questa importante occasione di riflessione e apprendimento.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah (MEIS), allo scopo di offrire al più ampio numero possibile di studentesse e studenti l’opportunità di vivere un’esperienza di alto valore formativo nei luoghi simbolo della memoria, organizzano in data 26 gennaio 2026, a partire dalle ore 9,30 una visita in diretta ai campi di Auschwitz-Birkenau. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

