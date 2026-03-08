Viabilita’ | su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-Ferentino

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire importanti lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Anagni e Ferentino, in direzione Napoli, dalle 22:00 di mercoledì 11 marzo fino alle 6:00 di giovedì 12 marzo. Questa chiusura è necessaria per garantire la sicurezza degli automobilisti durante le operazioni di manutenzione stradale. Indicazioni per gli automobilisti. In alternativa, gli automobilisti sono invitati a seguire un percorso alternativo. Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Anagni, sarà necessario percorrere la viabilità ordinaria: si dovrà seguire la SS6 Casilina, proseguire sulla SP34 in direzione Fiuggi, e infine imboccare la SR214 che conduce nuovamente all'A1, rientrando alla stazione di Ferentino.