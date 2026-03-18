Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 18 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato lo stato del traffico a Roma e nel Lazio, fornendo aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità. Il servizio include dettagli sui principali snodi stradali e sui percorsi più trafficati, offrendo ai cittadini un'idea precisa della situazione attuale per pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio normalizzata la circolazione Sulle carreggiate del grande raccordo anulare abbiamo solo code sulla via Cristoforo Colombo in uscita partire alla via di Malafede altre cose sulla tangenziale di Roma dalla Flaminia via Salaria verso San Giovanni siamo in chiusura ai cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli per interventi di ispezione e manutenzione di un cavalcavia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani il 19 marzo sarà chiuso lo svincolo di Colleferro in entrata verso Napoli in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala e buon viaggio inizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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