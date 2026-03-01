Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 18 | 25

Da romadailynews.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:25 del 1 marzo 2026, Astral Infomobilità ha pubblicato nuovi aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni aggiornate sulla circolazione e eventuali disagi in corso, contribuendo a tenere informati gli utenti sulla situazione attuale delle strade e dei mezzi pubblici nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra Attigliano e Orte verso Roma permangono code sul tratto interessato ci possiamo sull'Aurelia dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti tra Castel di Guido e Malagrotta in direzione Roma è proprio perso la città il traffico si intensificando per i rientri dal fine settimana iniziamo dalla A24 Roma Teramo dove ci sono code a tratti a partire da Vicovaro fino a Tivoli seguendo all'altezza della barriera di Roma Est. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 01 03 2026 ore 18 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 18:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 per Napoli makuda...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli meno da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale Thun Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di lavori in ... romadailynews.it

Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.