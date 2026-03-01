Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 1 marzo 2026, Astral Infomobilità ha pubblicato nuovi aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni aggiornate sulla circolazione e eventuali disagi in corso, contribuendo a tenere informati gli utenti sulla situazione attuale delle strade e dei mezzi pubblici nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra Attigliano e Orte verso Roma permangono code sul tratto interessato ci possiamo sull'Aurelia dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti tra Castel di Guido e Malagrotta in direzione Roma è proprio perso la città il traffico si intensificando per i rientri dal fine settimana iniziamo dalla A24 Roma Teramo dove ci sono code a tratti a partire da Vicovaro fino a Tivoli seguendo all'altezza della barriera di Roma Est. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 18:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 per Napoli makuda... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli meno da... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale Thun Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di lavori in ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook