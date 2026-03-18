Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 18 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sullo stato delle strade e sui flussi di traffico nella regione, offrendo informazioni utili per chi si sposta in questi territori. La redazione di Astral infomobilità ha trasmesso questa notizia attraverso i propri canali di comunicazione.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con statale Pontina a causa di un veicolo in panne si transita su carreggiata è ridotta e si sono formati code tra Tor de' Cenci e Raccordo Anulare verso l'Eur circolazione scorrevole sul raccordo a fare ad eccezione di rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Appia Tuscolana ci spostiamo sulla Salaria code per cantieri attivi tra l'aeroporto dell'Urbe in via dei Prati Fiscali verso il centro nella stessa direzione sulla Flaminia traffico rallentato tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti Passiamo al. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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