Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 18 marzo 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sul traffico e sulle eventuali criticità lungo le principali arterie della regione. L'informazione viene trasmessa dalla redazione di Astral, che monitora costantemente le condizioni delle strade e le variazioni nel flusso veicolare.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento raccordo anulare in carreggiata esterna ancora disagi per un incidente avvenuto in precedenza e lunghe code tra le uscite diramazione Roma nord è Trionfale con ripercussioni proprio sulla diramazione Roma Nord dove si sta in coda a partire da Settebagni sempre in esterna si rallenta ma per traffico dalla Prenestina la Tiburtina ancora trafficata anche la carreggiata interna con rallentamenti dalla Cassia via Salaria poi dalla Nomentana La Tiburtina è ancora sempre per traffico intenso abbiamo code tra le. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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