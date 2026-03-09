Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 9 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie sul traffico e sugli eventuali disagi in tempo reale, offrendo informazioni utili per chi si trova in movimento nella zona. L’aggiornamento viene trasmesso regolarmente per tenere informati automobilisti e pendolari.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare incidente risolto in carreggiata interna code ora e smaltimento tra via del Pescaccio e Aurelia sempre interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Nomentana e Prenestina è più avanti tra Casilina e Appia in esterna tra via del Mare diramazione Roma sud ti spostiamo sulla Roma Fiumicino code a tratti per traffico intenso tra ANSA del Tevere raccordo anulare In quest'ultima direzione nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo in coda da Vitinia malafede in direzione.