Torre del Greco danneggiano le telecamere di videosorveglianza con il pallone | 9 denunciati

A Torre del Greco, nove persone tra i 14 e i 45 anni sono state denunciate per aver danneggiato con un pallone alcune telecamere di videosorveglianza comunali. L’episodio ha evidenziato comportamenti vandalici che hanno compromesso il funzionamento del sistema di sicurezza cittadino. La Polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori e prevenire ulteriori danni alle infrastrutture pubbliche.

Le nove persone denunciate a Torre del Greco, di età compresa tra i 45 e i 14 anni, avrebbero danneggiato con un pallone le telecamere comunali. Danneggiano le telecamere di videosorveglianza a colpi di pallone: nove persone denunciate dai carabinieri a Torre del Greco. Si tratta di adulti, ragazzi e addirittura bambini: sono tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro del danneggiamento aggravato delle telecamere di sorveglianza comunale installate tra via XX Settembre e via Napoli. Gli indagati avrebbero danneggiato le telecamere con dei palloni da calcio. I carabinieri hanno avviato le indagini e comparato le immagini dei sistemi di videosorveglianza ai profili social dei presunti protagonisti dei danneggiamenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

