Il governo si prepara a varare un nuovo decreto per contrastare il caro-prezzi dei carburanti, che sono aumentati a causa del conflitto in Medio Oriente. La decisione arriva in un momento di pressione crescente, poiché i prezzi alla pompa continuano a salire. Le autorità hanno poco tempo per mettere in atto le misure necessarie prima che la situazione si aggravi ulteriormente.

Con l'aumento dei carburanti a causa del conflitto in Medio Oriente, il governo deve intervenire e il tempo a sua disposizione è limitato. Questa mattina la premier Meloni ha tenuto varie riunioni Palazzo Chigi. In serata si attende il Consiglio dei ministri. Oggetto di discussione: tetto ai prezzi, accise e stop alle speculazioni Il governo prova a correre ai ripari sulcaro carburanti.Nelle prossime ore potrebbe arrivare undecreto legge per contenere i prezzi alla pompa:il provvedimento sarebbe all’esame delConsiglio dei ministri, atteso nel tardo pomeriggio. La giornata si è aperta con una serie di riunioni a Palazzo Chigi guidate dalla premierGiorgia Meloni, che ha incontrato i ministri più coinvolti sul dossier energia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carburanti, il governo accelera: verso un decreto contro il caro-prezzi

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