Sigarette aumentano i prezzi | il listino aggiornato con le marche

Quest’anno inizia con un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette. Le marche più diffuse hanno aggiornato i listini, e già si sentono i primi effetti sui portafogli dei consumatori. Le sigarette costano di più, e molti devono rivedere le proprie spese quotidiane.

L’inizio dell’anno ha portato già numerose novità per i consumatori italiani, tra cambiamenti nelle abitudini quotidiane e nuovi rincari che si fanno sentire nel portafoglio. Tra queste, una decisione attesa con ansia da milioni di italiani riguarda il mondo dei fumatori, già alle prese con aumenti progressivi sul costo delle sigarette e dei tabacchi lavorati. La sensazione è quella di una stangata continua, che sembra inseguire chi accende una sigaretta ogni giorno, e che mette alla prova la capacità di adattamento delle famiglie, tra scelte di consumo e calcoli economici. Chi frequenta i bar, le tabaccherie o i distributori automatici ha già notato come il prezzo delle marche più diffuse sia salito costantemente dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Domani, venerdì 13 febbraio 2026, entra in vigore la terza fase di aumenti sui tabacchi.

A partire dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette e dei prodotti del tabacco subiranno un aumento, inclusi tabacco trinciato e sigari.

Sigarette più care, aumenti di 30 centesimi a pacchetto

