L’Opel Astra 2026 si presenta con un restyling che rinnova il design e le funzionalità del modello, mantenendo i punti di forza come l’illuminazione avanzata e il comfort dei sedili. L’aggiornamento include motorizzazioni diverse, tra cui anche il diesel, per soddisfare le diverse esigenze di guida e di rispetto ambientale. Una versione moderna e funzionale di uno dei modelli principali di Opel.

Con la nuova Astra, Opel aggiorna uno dei suoi modelli più importanti puntando su un restyling che mantiene i punti di forza, tra cui la tecnolgia delle luci e il comfort dei sedili, e punta sull'attenzione all'ambiente aggiornandosi dentro e fuori. I numeri di Opel Astra. La tedesca da 4,37 metri (4,62 metri in versione Sports Tourer) è progettata e prodotta a Rüsselsheim. Con il restyling porta in dote il logo Opel Blitz illuminato e porta sulla gamma Astra i f ari Intelli-Lux HD a matrice di LED con oltre 50.000 elementi, una tecnologia molto più sofisticata rispetto alle concorrenti di pari settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Opel Astra 2026: le novità del restyling con motori per tutti, diesel incluso

