America’s Cup Ferrarelle presenta la partnership con Emirates Team New Zealand

Ferrarelle ha annunciato ufficialmente una collaborazione con Emirates Team New Zealand, team vincitore della 38ª America’s Cup. La conferenza stampa ha presentato i dettagli di questa partnership, che coinvolge anche l’organizzazione dell’evento di vela internazionale. La comunicazione si è concentrata sulla collaborazione tra le parti e sulla partecipazione del team neozelandese alla prestigiosa competizione.

Conferenza stampa ufficiale per la presentazione della duplice partnership tra Ferrarelle e la 38ª America’s Cup insieme a Emirates Team New Zealand, il team detentore del trofeo più antico e prestigioso della vela mondiale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 11, nella sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, che nei prossimi mesi ospiterà anche il team neozelandese. Gli interventi. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Grant Dalton, Ceo di Emirates Team New Zealand e Chairman of America’s Cup Partnership, e Carlo Pontecorvo, presidente di Ferrarelle. La conferenza segna l’avvio formale di una collaborazione che lega il marchio italiano a uno degli eventi sportivi internazionali più iconici e a una delle squadre simbolo della vela contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

America's Cup, annunciata la partnership tra Pasta Garofalo e Luna Rossa: guarda lo spotPasta Garofalo ha annunciato la partnership con Luna Rossa, sfidante ufficiale dell’America’s Cup, una delle competizioni sportive più iconiche e...

Ben Ainslie mette le mani avanti verso l’America’s Cup: “Non siamo al livello di Luna Rossa e New Zealand”In attesa di scoprire nei prossimi mesi l’elenco completo degli sfidanti, Sir Ben Ainslie sta pianificando il percorso di avvicinamento verso la 38ma...

Tutti gli aggiornamenti su Emirates Team New

Argomenti discussi: Le regate dell'America's cup di Napoli trasmesse dalla Rai.

Emirates Team New Zealand fa la storia e vince la Louis Vuitton 37^ America's CupEmirates Team New Zealand ha vinto la Louis Vuitton 37a America's Cup dopo una finale emozionante a Barcellona contro INEOS Britannia, con un vantaggio di 37 secondi. La vittoria segna un traguardo ... nauticareport.it

Emirates Team New Zealand vince la Coppa America 2024 battendo Ineos BritanniaEmirates Team New Zealand ha vinto la 37ª Louis Vuitton America’s Cup, battendo Ineos Britannia in un’emozionante regata finale. Dopo una gara combattuta e ricca di tensione, il team neozelandese ha ... quotidianomotori.com