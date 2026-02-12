Al vertice Ue l' asse Italia-Germania guida il rinnovamento dell' Europa
Questa mattina, al vertice Ue, si è parlato molto dell’asse Italia-Germania come motore del rinnovamento europeo. Draghi e Letta hanno presentato le loro proposte, ma ora tocca ai leader decidere come portarle avanti, senza perdere tempo. L’Europa ha bisogno di un rilancio deciso, altrimenti rischia di restare indietro.
Non c'è più tempo da perdere. L'Europa deve rilanciarsi come potenza se non vuole soccombere. L'imperativo è chiaro a tutti, le ricette indicate da Mario Draghi ed Enrico Letta sono lì sul tavolo ma la scelta e il metodo diventano una questione di leadership politica. È questa la posta in gioco a vertice informale sulla competitività al castello di Alden Biesen, non lontano da Maastricht, in Olanda. "L'obiettivo è quello di arrivare al Consiglio europeo del 19 e 20 marzo con una roadmap precisa da approvare per riformare il mercato unico fino al 2028", ha spiegato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
