Al vertice Ue l' asse Italia-Germania guida il rinnovamento dell' Europa

Questa mattina, al vertice Ue, si è parlato molto dell’asse Italia-Germania come motore del rinnovamento europeo. Draghi e Letta hanno presentato le loro proposte, ma ora tocca ai leader decidere come portarle avanti, senza perdere tempo. L’Europa ha bisogno di un rilancio deciso, altrimenti rischia di restare indietro.

