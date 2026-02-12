Vertice Ue su competitività le immagini del pre-summit guidato da Italia Germania e Belgio

Questa mattina si è svolto un incontro informale tra i rappresentanti di Italia, Germania e Belgio per discutere di competitività. La riunione si è tenuta prima del vertice dei leader europei, previsto nel castello di Alden Biesen in Belgio. I tre paesi hanno coordinato le loro posizioni in vista dei futuri lavori, cercando di trovare un accordo sulle priorità da portare all’appuntamento principale.

(LaPresse) È iniziata la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Germania e Belgio, in vista del vertice informale dei leader Ue che si terrà nel castello belga di Alden Biesen. Il pre-summit si svolge in un hotel nei pressi del castello, dove in mattinata prenderà il via il ritiro informale dei capi di Stato e di governo. All'incontro partecipano circa venti Paesi, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Presente anche il presidente francese Emmanuel Macron. L'evento anticipa il vertice Ue sulla Competitività, un appuntamento chiave per discutere strategie comuni e misure per rafforzare la competitività europea in un contesto economico globale sempre più sfidante.

