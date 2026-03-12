stadio artemio franchi trattativa aperta sul progetto da 85 milioni

Il Comune di Firenze e l’Acf Fiorentina stanno discutendo un accordo riguardante il progetto di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, con un investimento previsto di 85 milioni di euro. La trattativa riguarda il completamento del restyling dell’impianto, ideato dall’architetto Pier Luigi Nervi. La questione ha riacceso il dibattito tra le parti coinvolte e le autorità locali.

FIRENZE – Il restyling dello stadio di Firenze torna al centro del dibattito politico e sportivo con il possibile accordo tra Comune di Firenze e Acf Fiorentina per completare il progetto di ristrutturazione dell’impianto progettato da Pier Luigi Nervi. Il dossier è stato rilanciato anche dal ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha espresso apprezzamento per l’avanzamento dei lavori durante un intervento a margine della fiera Didacta Italia. Secondo il ministro, chi riuscirà ad accelerare sul fronte delle infrastrutture sportive partirà avvantaggiato nella corsa alla selezione degli stadi italiani per Euro 2032. Nei prossimi sei mesi sarà infatti definita la lista degli impianti candidati e il restyling dell’Artemio Franchi potrebbe giocare un ruolo decisivo per la candidatura del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

