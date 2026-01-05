Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha espresso la sua opinione sulla corsa allo Scudetto durante la trasmissione 'Vamos' di DAZN. Secondo lui, il Milan, sotto la guida di Allegri, rappresenta la favorita per la conquista del titolo, grazie all’esperienza e alla solidità della squadra. La sua valutazione si basa sull’attuale rendimento e sulla competitività del club rossonero nel campionato italiano.

Intervenuto durante 'Vamos' (DAZN) l'ex Juventus Emanuele Giaccherini ha indicato il Milan come la favorita per lo Scudetto. Ecco la sua spiegazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Favorita per lo Scudetto? Giaccherini non ha dubbi: “Il Milan per Allegri, l’allenatore più vincente”

