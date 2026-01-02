Maltempo in Toscana | vento forte e mareggiate allerta gialla estesa al 3 gennaio Le zone a rischio

La Protezione Civile Toscana ha prorogato l’allerta gialla fino alle ore 12 di sabato 3 gennaio 2026, a causa di condizioni di maltempo con vento forte e mareggiate. La situazione interessa diverse zone della regione, con particolare attenzione alle aree a rischio. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per sicurezza e tutela del territorio durante questa fase di avviso.

La Protezione Civile Regionale Toscana ha prorogato la validità del codice giallo, in corso oggi, 2 gennaio fino, fino alle ore 12 di domani, sabato 3 gennaio 2026

