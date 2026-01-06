Aggredito senza un perché e riempito di botte | trauma cranico lesioni multiple e fratture

Un episodio violento si è verificato a Sant'Antimo, nella zona della Villa Comunale, dove una persona è stata aggredita senza apparente motivo. L’individuo ha subito un trauma cranico, diverse lesioni e fratture. Le forze dell’ordine stanno conducendo approfondite indagini per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

