Aggredito senza un perché e riempito di botte | trauma cranico lesioni multiple e fratture
Un episodio violento si è verificato a Sant'Antimo, nella zona della Villa Comunale, dove una persona è stata aggredita senza apparente motivo. L’individuo ha subito un trauma cranico, diverse lesioni e fratture. Le forze dell’ordine stanno conducendo approfondite indagini per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.
Sant'Antimo, orribile aggressione in zona Villa Comunale. Indagini dei carabinieri per identificare i due aggressori. La vittima ha riportato fratture e traumi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: È caduto dopo aver sfondato il lucernario: fratture multiple e lesioni per l'operaio 55enne
Leggi anche: Siena: arbitro 15enne aggredito a Monteroni d’Arbia. Ricoverato con trauma cranico
https://m.amaranta.it/calcio/persia-ex-amaranto-aggredito-ad-ascoli-perche-indossava-una-giacca-del-livorno-31215 - facebook.com facebook
Allenatore aggredito perché indossava la giacca del Livorno x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.