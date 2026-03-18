Incendio alla Biennale di Venezia in fiamme tetto del padiglione della Serbia | colonna di fumo impressionante

Un incendio si è sviluppato alla Biennale di Venezia, interessando il tetto del padiglione della Serbia. Le fiamme hanno causato una colonna di fumo visibile a distanza, attirando l’attenzione dei presenti e delle autorità sul luogo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio.

Alla Biennale di Venezia si è verificato un vasto incendio che ha avvolto il tetto del padiglione della Serbia: impressionante la colonna di fumo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme tetto del padiglione della Serbia: colonna di fumo impressionante Articoli correlati Leggi anche: Incendio sul tetto del padiglione della Serbia alla Biennale di Venezia. Ipotesi cortocircuito Incendio alla Biennale: fiamme sul tetto del Padiglione Serbia. Cosa è successoPoco prima delle ore 10, un incendio è divampato nel tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia, da dove è fuoriuscita una grande colonna... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incendio alla Biennale di Venezia in... Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori; Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso; Incendio nell'albergo Novotel in via Ceccherini a Mestre, il fumo ha invaso l’edificio: evacuati 434 ospiti, tra cui 160 minorenni VIDEO. Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul postoIncendio alla Biennale di Venezia. Una grossa colonna di fumo scuro è visibile da stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili ... ilmattino.it Venezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it Un incendio è divampato oggi nel padiglione Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, durante i lavori di ristrutturazione. Una densa nube di fumo è visibile a distanza, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme - facebook.com facebook Il ritorno annunciato della #Russia per la #Biennale di #Venezia del 2026 ha innescato un braccio di ferro tra il #MinisterodellaCultura e i vertici della Fondazione x.com