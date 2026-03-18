Incendio alla Biennale di Venezia in fiamme tetto del padiglione della Serbia | colonna di fumo impressionante

Da virgilio.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato alla Biennale di Venezia, interessando il tetto del padiglione della Serbia. Le fiamme hanno causato una colonna di fumo visibile a distanza, attirando l’attenzione dei presenti e delle autorità sul luogo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio.

Alla Biennale di Venezia si è verificato un vasto incendio che ha avvolto il tetto del padiglione della Serbia: impressionante la colonna di fumo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

incendio alla biennale di venezia in fiamme tetto del padiglione della serbia colonna di fumo impressionante
© Virgilio.it - Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme tetto del padiglione della Serbia: colonna di fumo impressionante

Articoli correlati

Leggi anche: Incendio sul tetto del padiglione della Serbia alla Biennale di Venezia. Ipotesi cortocircuito

Incendio alla Biennale: fiamme sul tetto del Padiglione Serbia. Cosa è successoPoco prima delle ore 10, un incendio è divampato nel tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia, da dove è fuoriuscita una grande colonna...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incendio alla Biennale di Venezia in...

Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori; Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso; Incendio nell'albergo Novotel in via Ceccherini a Mestre, il fumo ha invaso l’edificio: evacuati 434 ospiti, tra cui 160 minorenni VIDEO.

biennale di venezia incendio alla biennale diIncendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul postoIncendio alla Biennale di Venezia. Una grossa colonna di fumo scuro è visibile da stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili ... ilmattino.it

biennale di venezia incendio alla biennale diVenezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.