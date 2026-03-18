Venezia incendio alla Biennale | fiamme dal tetto del padiglione della Serbia

Da ildifforme.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Venezia, poco prima delle dieci, un incendio si è sviluppato sul tetto del padiglione Serbia, situato nell’area dei Giardini della Biennale. Le fiamme hanno coinvolto l’edificio, attirando l’attenzione di visitatori e operanti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Mentre attorno allaBiennale di Venezia 2026continuano a rincorrersi polemiche, tensioni politiche etentativi di mediazione, a riportare tutto su un piano ben più concreto ci ha pensato lacronaca. Stavolta, senza dibattiti né carte da esaminare: solofumo, fiamme e paura nel cuore dei Giardini. L’allarme a Venezia è scattato poco prima delle dieci di questa mattina. Un incendio è divampato daltetto del padiglione Serbia,nell’area dei Giardini della Biennale, in pieno centro storico, dove erano in corso lavori di manutenzione. In pochi minuti, una densa colonna di fumo scuro si è alzata sopra la città, visibile anche a distanza. L’incendio è stato circoscritto grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi tentativi di spegnimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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