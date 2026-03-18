Venezia incendio alla Biennale | fiamme dal tetto del padiglione della Serbia

Stamattina a Venezia, poco prima delle dieci, un incendio si è sviluppato sul tetto del padiglione Serbia, situato nell’area dei Giardini della Biennale. Le fiamme hanno coinvolto l’edificio, attirando l’attenzione di visitatori e operanti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Mentre attorno allaBiennale di Venezia 2026continuano a rincorrersi polemiche, tensioni politiche etentativi di mediazione, a riportare tutto su un piano ben più concreto ci ha pensato lacronaca. Stavolta, senza dibattiti né carte da esaminare: solofumo, fiamme e paura nel cuore dei Giardini. L’allarme a Venezia è scattato poco prima delle dieci di questa mattina. Un incendio è divampato daltetto del padiglione Serbia,nell’area dei Giardini della Biennale, in pieno centro storico, dove erano in corso lavori di manutenzione. In pochi minuti, una densa colonna di fumo scuro si è alzata sopra la città, visibile anche a distanza. L’incendio è stato circoscritto grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi tentativi di spegnimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezia, incendio alla Biennale: fiamme dal tetto del padiglione della Serbia Articoli correlati Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia: fiamme e fumo dal tettoIncendio ai Giardini della Biennale di Venezia nella mattinata di oggi, 18 marzo: fiamme nel padiglione Serbia durante lavori di ristrutturazione. Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme tetto del padiglione della Serbia: colonna di fumo impressionanteAlla Biennale di Venezia si è verificato un vasto incendio che ha avvolto il tetto del padiglione della Serbia: impressionante la colonna di fumo. Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia Contenuti utili per approfondire Venezia incendio alla Biennale fiamme... Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Emilia Kabakov: Mai con la Russia ma l’arte non si può censurare; Incendio in un condominio a Pontedera, morta una donna; Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso. VIDEO | Incendio sul tetto della Biennale di Venezia, fiamme spenteVENEZIA – Fiamme alla Biennale di Venezia: nel padiglione della Serbia ai Giardini si è sprigionato un incendio, sul tetto, da cui si è levata una nube di fumo visibile anche a distanza. Da poco prima ... dire.it Incendio alla Venezia, un padiglione in fiamme (alimentate dal forte vento): colonna di fumo nero visibile da lontanoIncendio al padiglione Serbia della Biennale di Venezia. Il fuoco divampato dal tetto è stato domato dai vigili del fuoco. greenme.it Incendio alla Biennale Venezia, coinvolto il Padiglione Serbia. Le fiamme sono divampate dal tetto, l’intervento dei vigili del fuoco è reso ancora più difficile a causa del forte vento. L'allarme è scattato attorno alle 10. #ANSA - facebook.com facebook Fiamme alla Biennale, coinvolto il Padiglione Serbia. Ipotesi cortocircuito, le immagini da Venezia x.com