Incendio alla Biennale di Venezia coinvolto il padiglione della Serbia | fiamme e fumo dal tetto

Un incendio si è verificato questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia, coinvolgendo il padiglione della Serbia. Le fiamme sono divampate dal tetto mentre si svolgevano lavori di ristrutturazione, e si sono sollevate colonne di fumo visibili nell’area. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Incendio ai Giardini della Biennale di Venezia nella mattinata di oggi, 18 marzo: fiamme nel padiglione Serbia durante lavori di ristrutturazione. Fortunatamente non si segnalano feriti. Si indaga su un possibile guasto o malfunzionamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme tetto del padiglione della Serbia: colonna di fumo impressionanteAlla Biennale di Venezia si è verificato un vasto incendio che ha avvolto il tetto del padiglione della Serbia: impressionante la colonna di fumo. Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia. Vigili del fuoco in azioneUn incendio è divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico a Venezia. Approfondimenti e contenuti su Incendio alla Biennale di Venezia... Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori; Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso; Incendio nell'albergo Novotel in via Ceccherini a Mestre, il fumo ha invaso l’edificio: evacuati 434 ospiti, tra cui 160 minorenni VIDEO. Venezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it Incendio alla Biennale, coinvolto il Padiglione SerbiaGrossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione ... ansa.it Un incendio è divampato oggi nel padiglione Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, durante i lavori di ristrutturazione. Una densa nube di fumo è visibile a distanza, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme - facebook.com facebook Il ritorno annunciato della #Russia per la #Biennale di #Venezia del 2026 ha innescato un braccio di ferro tra il #MinisterodellaCultura e i vertici della Fondazione x.com