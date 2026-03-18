Venezia incendio alla Biennale | fiamme al padiglione Serbia

Stamattina a Venezia si è verificato un incendio al padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, nel centro storico. Poco prima delle 10, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto l’allarme, trovando il tetto del padiglione in fiamme. Una grande colonna di fumo scuro si è sollevata sopra la città, visibile da diverse zone. Sul posto sono arrivati i soccorritori per domare le fiamme.

Venezia, 18 marzo 2026 - Grossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico. La sede dell'esposizione artistica è stata messa sotto controllo grazie al rapido intervento degli operatori del 115, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in Laguna da martedì notte. Il vento forte ha rinfocolato i materiali incendiati e bonificati costringendo a un intervento a più riprese dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezia, incendio alla Biennale: fiamme al padiglione Serbia Articoli correlati Leggi anche: Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul posto Leggi anche: Materico e poco spettacolare. Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia Approfondimenti e contenuti su Venezia incendio alla Biennale fiamme... Temi più discussi: Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso; Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori; Redentore, incendio alla Giudecca I pompieri al Consorzio cantieristica; Incendio dalla friggitrice, pompieri al lavoro per parecchie ore al ristorante Cortivo 2.0. Incendio alla Biennale, coinvolto il Padiglione SerbiaGrossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione ... ansa.it Venezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it Madonna è a Venezia per le riprese della serie "The Studio": fan scatenati su social per avvistarla - facebook.com facebook La Biennale di Fazzolari: inchiostro, lettere, la sfida con Buttafuoco. È Venezia ma sembra la Mosca di Gogol. Di @carusocarmelo x.com