Incendio alla Biennale di Venezia coinvolto il padiglione Serbia | il vento riaccende i focolai pompieri sul posto

Alle prime ore del mattino, una colonna di fumo nero si è sollevata dalla Biennale di Venezia. Poco prima delle 10, la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto l'allarme che ha portato sul posto diverse squadre. Il padiglione Serbia è stato coinvolto nell’incendio, e il vento ha contribuito a riaccendere i focolai. I pompieri stanno lavorando per domare le fiamme.

Incendio alla Biennale di Venezia. Una grossa colonna di fumo scuro è visibile da stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul posto Articoli correlati Leggi anche: Materico e poco spettacolare. Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia Contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale di VeneziaLa Russia non partecipa alla Biennale dal 2022, quando dopo l’invasione dell’Ucraina il curatore e gli artisti scelti per il padiglione russo... Approfondimenti e contenuti su Incendio alla Biennale di Venezia... Temi più discussi: Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori; Incendio nell'albergo Novotel in via Ceccherini a Mestre, il fumo ha invaso l’edificio: evacuati 434 ospiti, tra cui 160 minorenni VIDEO; Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso; Incendio al Diporto velico: 3 barche ?distrutte a due passi dallo stadio. Venezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it Biennale, Russia sì Russia no: la protesta dell'Ucraina incendia la scena nazionale e internazionaleLa Commissione UE: Condanniamo con forza una decisione non in linea con i valori dell'Unione. La revoca di un paio di milioni di fondi saranno oggetto di una fase successiva, ha detto il portavoce T ... rainews.it La Biennale di Venezia ha inviato oggi al Ministero della Cultura "l'intera documentazione richiesta" relativa al padiglione russo previsto alla prossima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte che aprirà il 9 maggio. L'Istituzione, presieduta da Pietrang - facebook.com facebook Il ritorno annunciato della #Russia per la #Biennale di #Venezia del 2026 ha innescato un braccio di ferro tra il #MinisterodellaCultura e i vertici della Fondazione x.com