Venduta la villa in Toscana di Monica Bellucci e Tim Burton | ha 10 camere da letto e due vigneti

Monica Bellucci e Tim Burton hanno venduto la loro villa in Toscana, acquistata l’anno scorso. La proprietà ha dieci camere da letto e comprende due vigneti. La decisione di mettere in vendita la casa è stata presa alcuni mesi dopo la separazione dei due. La villa si trova in una zona panoramica e presenta ampi spazi esterni. La vendita è stata confermata dalle agenzie immobiliari coinvolte.

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati da diversi mesi e hanno deciso di mettere in vendita l'enorme villa in Toscana che avevano acquistato lo scorso anno: ecco com'è fatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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