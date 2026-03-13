Danny Elfman, compositore statunitense, e Tim Burton, regista e produttore americano, condividono un rapporto professionale che dura da più di quarant’anni. Insieme hanno collaborato a numerosi film, creando colonne sonore e scenografie che hanno segnato il loro percorso artistico. La loro partnership ha prodotto alcune delle pellicole più riconoscibili del cinema contemporaneo, consolidando un legame duraturo nel mondo dello spettacolo.

Danny Elfman, noto compositore statunitense, e Tim Burton, tra i registi e produttori americani di maggiore spicco degli ultimi decenni, vantano una grandiosa collaborazione che li ha portati a lavorare insieme nella maggior parte dei film del regista, sfornando capolavori del calibro di “Beettlejuice – Spiritello Porcello”, “Batman”, “Edward Mani di Forbice”, “Alice in Wonderland” e “La Fabbrica di Cioccolato”. Tim Burton e Danny Elfman, una collaborazione lunga una vita. Tim Burton e Danny Elfman si conobbero negli anni ‘Ottanta, quando il regista stava producendo il suo primo film, dal titolo “Pee – Wee’s Big Adventure”, ed era alla ricerca di un compositore in grado di realizzare una colonna sonora che desse giustizia al suo lavoro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Danny Elfman e Tim Burton, un sodalizio che dura da oltre quarant’anni

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