Vela Tita e Banti di nuovo insieme per un nuovo sogno olimpico | Los Angeles arriviamo

Tita e Banti, atleti di vela, tornano a collaborare per puntare alle Olimpiadi di Los Angeles 2024. Dopo il ritiro nel 2024, a seguito di due medaglie d’oro olimpiche, hanno deciso di riprendere il percorso insieme. La loro unione mira a raggiungere un nuovo obiettivo olimpico, segnando un ritorno sulla scena internazionale.

Roma, 18 marzo – Nel 2024 era arrivato il ritiro dopo il doppio trionfo olimpico. Ma il pensiero di una storica, terza impresa ha cambiato tutto. Si ricomincia, col vento dei sogni in poppa. Ruggero Tita e Caterina Banti tornano a gareggiare insieme e difenderanno il doppio titolo ai Giochi conquistato con il catamarano a Tokyo 2020 e Parigi 2024. “We are back! Siamo tornati! Los Angeles 2028 ci aspetta”, ha scritto la Banti, 38 anni, sui propri social. I due campioni hanno ufficializzato la loro candidatura alla campagna olimpica per i Giochi in programma tra due anni. Proprio lei aveva annunciato il ritiro dall'attività agonistica subito dopo l'oro parigino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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